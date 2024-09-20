لاعب الزمالك السابق: لدين الوقت لعلاج الأخطاء قبل السوبر الأفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد عبداللطيف الدوماني، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض نجح في التأهل لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية بأقل مجهود.

الدوماني: الزمالك لديه الوقت لعلاج أخطائه قبل السوبر الأفريقي

وقال الدوماني فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك حقق انتصار هام أمام الشرطة الكيني ولديه وقت كافي لعلاج السلبيات قبل مباراة السوبر الأفريقي".

وأضاف: "وضع الزمالك سيكون مختلف تماما في مباراة السوبر الأفريقي وسيكون هناك انضباط تكتيكي سواء من المدير الفني أو اللاعبين".

وأوضح: "لاعبو الزمالك لديهم دوافع في مباراة السوبر الأفريقي لتحقيق الفوز وحصد اللقب من أجل إسعاد الجماهير".