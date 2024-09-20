الرياضة

لاعب الزمالك السابق: لدين الوقت لعلاج الأخطاء قبل السوبر الأفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد عبداللطيف الدوماني، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض نجح في التأهل لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية بأقل مجهود.

الدوماني: الزمالك لديه الوقت لعلاج أخطائه قبل السوبر الأفريقي

وقال الدوماني فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك حقق انتصار هام أمام الشرطة الكيني ولديه وقت كافي لعلاج السلبيات قبل مباراة السوبر الأفريقي".

وأضاف: "وضع الزمالك سيكون مختلف تماما في مباراة السوبر الأفريقي وسيكون هناك انضباط تكتيكي سواء من المدير الفني أو اللاعبين".

وأوضح: "لاعبو الزمالك لديهم دوافع في مباراة السوبر الأفريقي لتحقيق الفوز وحصد اللقب من أجل إسعاد الجماهير".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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