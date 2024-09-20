نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور في المقدمة.. رسوب 4 حكام في اختبارات اللياقة البدنية للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أُجريت اليوم اختبارات اللياقة البدنية لحكام كرة القدم، حيث رسب أربعة حكام هم خالد جمال الغندور، عاطف حسين، نادر قمر الدولة، وحسام عزب حجاج، وذلك في ملعب نادي النصر بمصر الجديدة.

وكشف مصدر من لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن هؤلاء الحكام لم ينجحوا في اختبار الجري حول المضمار 10 مرات، وهو الاختبار الذي يُعتبر إلزاميًا وفقًا لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

من بين هؤلاء، يعاني عاطف حسين، الذي ارتبطت قضيته بواقعة مع جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، حيث يواجه خطر الاستبعاد من بطولة كأس العالم للصالات.

من المقرر أن تُرسل القائمة النهائية قبل 29 من الشهر الجاري، مما يعني أنه قد يحتاج لإعادة الاختبار بعد شهر.

في سياق الاختبارات، شارك 351 حكمًا من مختلف الدرجات (دولي، نخبة، دوري ممتاز، دوري محترفين، أقسام ثانية وثالثة وغير مصنفين)، ونجح 274 حكمًا، أي ما يعادل 78%، بينما رسب 77 حكمًا، بنسبة 21.9%.

وظهر قطاع القاهرة كأعلى نسبة مشاركة بـ120 حكمًا، في حين كان قطاع الفيوم الأقل بـ21 حكمًا.

سجل قطاع الإسكندرية أعلى نسبة نجاح بـ91 حكمًا، بينما حقق قطاع الفيوم أقل نسبة نجاح بـ14 حكمًا.

ستتاح الفرصة للحكام الذين لم يتمكنوا من المشاركة في الاختبارات بسبب ظروف خاصة، لإجراء اختبار جديد في منتصف أكتوبر المقبل.