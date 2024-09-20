نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. زيزو يسجل هدف الزمالك الأول أمام الشرطة الكيني بطريقة رائعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إحراز هدف التقدم للفارس الأبيض في شباك نظيره فريق الشرطة الكيني، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء الهدف الأول لصالح الزمالك في الدقيقة 56 من أحداث الشوط الثاني للمباراة، عن طريق أحمد سيد زيزو بعد مجهود رائع من عمر جابر.

تشكيل الزمالك في اللقاء

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد وحسام عبد المجيد ومحمد عاطف وأحمد محمود وزياد كمال ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي وحسام أشرف.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.