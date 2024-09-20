8 لاعبين خارج قائمة الأهلي لمباراة الإياب أمام جورماهيا

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أحمد جودة - القاهرة - قرر السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، استبعاد 8 لاعبين من قائمة الفريق التي سيخوض بها مباراة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

قائمة غيابات الأهلي أمام جورماهيا

يلتقي فريق الأهلي بنظيره جورماهيا على استاد القاهرة الدولي، غدًا السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

وشهدت قائمة الأهلي لمباراة جورماهيا، استبعاد مصطفى مخلوف وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد لأسباب فنية، وأشرف داري للإصابة، فضلًا عن عمر الساعي ومصطفى أبو الخير وسمير محمد لعدم القيد إفريقيًا في الدور الأول.

يذكر إن مباراة الذهاب في كينيا قد انتهت بفوز الأهلي على جورماهيا بثلاثية نظيفة سجلها رامي ربيعة، وبيرسي تاو الذي وقع على هدفين.