نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد خطأ فادح من دفاع الشرطة الكيني.. ناصر ماهر يحرز الهدف الثاني للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إحراز الهدف الثاني للفارس الأبيض،في شباك نظيره فريق الشرطة الكيني،في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جاء الهدف الأول عن طريق أحمد سيد زيزو، في الدقيقة 56 من أحداث الشوط الثاني للمباراة، بعد مجهود رائع من عمر جابر.



فيما نجح ناصر ماهر في إحراز الهدف الثاني لأبناء ميت عقبة، في الدقيقة 60 من أحداث الشوط الثاني، بعد خطأ فادح من دفاعات الشرطة في التمرير، استغله ماهر واسكن الكرة الشباك.



تشكيل الزمالك في اللقاء

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء

محمد عواد وحسام عبد المجيد ومحمد عاطف وأحمد محمود وزياد كمال ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي وحسام أشرف.



وكان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.