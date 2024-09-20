نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة رونالدو.. تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الاتفاق في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي النصر، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الاتفاق في المباراة التي ستقام مساء اليوم الجمعة على ملعب "الأمير بن فهد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة النصر والاتفاق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الاتفاق في الدوري السعودي

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: سلطان الغنام، إيميريك لابورت، محمد سيماكان، سالم النجدي

خط الوسط: عبدالله الخيبري، أنجيلو جابرييل، أوتافيو مونتيرو

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتفاق في الدوري السعودي

تذاع مباراة النصر ضد الاتفاق مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC SPORTS 1HD وSSC SPORTS 5HD، بتعليق المعلقين عيسى الحربين ومدحت شلبي.