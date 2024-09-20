نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز تصريحات أرتيتا قبل مواجهة مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، أن مانشستر سيتي يتمتع بميزة قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين مساء الأحد في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "لدى مانشستر سيتي يوم راحة إضافي.

كنا نأمل في الحصول على نفس الشيء، لكن لم نتمكن من ذلك. لذلك، علينا التكيف واستغلال الوقت المتاح اليوم وغدًا وفي صباح المباراة لأقصى حد من أجل الاستعداد بشكل جيد والفوز".

وأضاف: "لقد كنا نستعد لذلك منذ فترة التحضيرات، كنا ندرك جدول المباريات ونعلم أن اللعب في مثل هذه الظروف مع ثلاث مباريات صعبة خارج الأرض في ستة أيام هو أمر نادر الحدوث".

كما أشار أرتيتا إلى أهمية التركيز في المباراة، قائلًا: "علينا أن نكون في أفضل مستوياتنا من الناحية البدنية والنفسية. المباراة ستكون تحديًا كبيرًا، لكننا نثق في قدرتنا على تقديم أداء قوي.

نعلم أن مواجهة مانشستر سيتي تتطلب التركيز الكامل والتكتيك الجيد، وسنعمل على استغلال أي فرصة تتاح لنا".

وأكد على أهمية دعم الجماهير، قائلًا: "وجود مشجعينا سيكون له تأثير كبير، ونتطلع إلى تقديم مباراة تليق بتوقعاتهم".