نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن رسميًا اغتيال قائد نخبة حزب الله وواضع خطة احتلال الجليل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، اغتيال إبراهيم عقيل رئيس منظومة عمليات "حزب الله" والقائد الفعلي لقوة "الرضوان" الخاصة وقائد خطة الحزب لاحتلال الجليل.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "في وقت سابق اليوم أغارت طائرات حربية بشكل دقيق في منطقة بيروت وبتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات العسكرية وقضت على المدعو إبراهيم عقيل رئيس منظومة العمليات في حزب الله والقائد الفعلي لقوة الرضوان في حزب الله".

وأضاف: "في الغارة تم القضاء مع عقيل على قادة كبار في قيادة منظومة العمليات وقوة الرضوان".

وأشار أدرعي إلى أن "عقيل والقادة الذين تمت تصفيتهم كانوا من مخططي خطة اقتحام الجليل التابعة لحزب الله والتي كانت تهدف إلى اقتحام بلدات الجليل وقتل مواطنين مدنيين بشكل مشابه لما نفذتها حماس في السابع من أكتوبر".

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجوم في الضاحية الجنوبية لبيروت، في بيان مقتضب، صدر عنه مساء اليوم الجمعة، بعد ساعات قليلة من اتخاذ قرار بإعادة فرض قيود على مناطق واسعة في الجليل والجولان السوري المحتل؛ على خلفية المخاوف من التصعيد إثر هجماته المكثفة على الجنوب اللبناني، وذلك بعد تقييم للوضع الأمني.

وذكرت تقارير إسرائيلية، بينها إذاعة الجيش الإسرائيلي، والقناتان 12 و13، أن المستهدف بالضربة الإسرائيلية بالضاحية الجنوبية، هو "مسؤول العمليات الخاصة" في حزب الله، إبراهيم عقيل.

وفي المقابل، استهدف "حزب الله" مواقع إسرائيلية عديدة وبلدات بينها صفد، ومقرات عسكرية، وأطلق نحو 150 قذيفة صاروخية، صوب الجليل والجولان، حسب ما ذكر الجيش الإسرائيلي.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي موجتين واسعتين من الغارات، مساء الخميس، على مناطق في جنوب لبنان. فيما قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن عدد الغارات الجوية التي شنها الطيران الإسرائيلي على جنوب البلاد منذ التاسعة من مساء الخميس، تجاوز الـ52 غارة استهدفت المناطق الحرجية في بلدة المحمودية وأطراف بلدة العيشية ومرتفعات الريحان ومحيط نهر برغز.