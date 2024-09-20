نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شكوك حول مشاركة نجم الأهلي أمام جورماهيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخضع الجنوب إفريقي بيرسي تاو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للفحص الطبي مساء اليوم الجمعة، لتحديد موقفه من مواجهة جورماهيا الكيني، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

الإصابة قد تبعد تاو عن مباراة الأهلي وجورماهيا

وكان بيرسي تاو، اشتكى من الإصابة في العضلة الخلفية خلال الساعات القليلة الماضية وتغيب بسببها عن مران أمس الخميس، الذي أقيم على استاد التتش بالجزيرة، حيث يحدد الاختبار الطبي، موقفه من المواجهة.

ويستضيف المارد الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني نظيره جورماهيا الكيني، مساء غدًا السبت على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي يحمل الفريق لقبها أخر موسمين.

وكان الفريق عاد من العاصمة الكينية نيروبي، بفوز كاسح بثلاثية دون رد ليضع قدمًا في دور المجموعات، حيث يحتاج في مباراة الغد الفوز أو النتيجة بأي تعادل، حتى يتمكن من التواجد في دور المجموعات.