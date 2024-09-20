نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بسبب الزمالك".. فرمان عاجل من كولر بشأن احتفال الأهلي بلقب الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، توجيهًا صارمًا للاعبي الفريق والجهاز المعاون، يتعلق بالاحتفالات المزمع إقامتها عقب مباراة الأهلي أمام جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستُقام غدًا على استاد القاهرة الدولي.

يأتي هذا القرار بعدما توج الفريق مؤخرًا بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ44 في تاريخه، ولكن كولر فضل عدم المبالغة في الاحتفالات بسبب مباراة السوبر الإفريقي المرتقبة أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر في السعودية.

فرمان عاجل من كولر بشأن احتفال الأهلي بلقب الدوري

أفادت مصادر من داخل النادي، أن السبب الرئيسي وراء قرار كولر هو ضرورة الحفاظ على تركيز اللاعبين لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي. ورغم فوز الأهلي بالدوري، شدد كولر على لاعبيه بضرورة التروي وعدم الإفراط في الاحتفال، وذلك لضمان الحصول على قسط من الراحة البدنية والعقلية قبل القمة المرتقبة.

طالب كولر لاعبيه بالاعتدال في الفرحة بلقب الدوري، مؤكدًا على أهمية التركيز الكامل على مباراة السوبر الإفريقي، خاصة وأن الفريق يسعى لتعويض خسارته في النسخة السابقة أمام شباب بلوزداد الجزائري.

كما أوضح كولر للاعبين أن الاحتفالات بعد المباراة أمام جورماهيا ستكون محدودة ولن تستمر طويلًا، نظرًا للتحضيرات التي يجب البدء بها فورًا استعدادًا للسفر إلى السعودية لخوض مباراة السوبر. وأبلغهم أيضًا أن بعثة الفريق ستغادر إلى السعودية ظهر يوم الأربعاء المقبل بعد إجراء حصة تدريبية خفيفة على ملعب التتش.