نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري "2010" يفوز على الإسماعيلي 8/7 بدوري الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بفضل ركلات الترجيح بنتيجة ثمانية أهداف مقابل سبعة، فاز فريق المصري تحت 14 عامًا "الفئة العمرية 2010" بقيادة مدربه الكابتن وائل الجبالي على مضيفه فريق الإسماعيلي في مباراة الجولة الأولى من بطولة الجمهورية، التي أقيمت عصر اليوم الجمعة بالملعب الفرعي لاستاد الإسماعيلية. انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بهذا الفوز، حصل المصري على أول نقطتين له في جدول المسابقة، فيما اكتفى الإسماعيلي بحصد نقطة واحدة.

تفاصيل المباراة:

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. تقدم المصري بهدف رائع سجله نجمه أشرف صلاح في الدقيقة السادسة والعشرين، فيما تعادل الإسماعيلي بهدف مثير للجدل من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة والعشرين.

في الشوط الثاني، تبادل الفريقان السيطرة وظهرت العديد من الفرص التي أهدرت تباعًا، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل ويتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، حيث تألق عبد الرحمن ممدوح حارس مرمى المصري بالتصدي لركلتي ترجيح، ما ساهم في فوز فريقه بنتيجة 8/7.

تشكيلة فريق المصري:

- عبد الرحمن ممدوح (حراسة المرمى)

- عبد الرحمن هاني

- محمود عبد الرازق

- آدم العشري

- علي أبو الهدى (خط الدفاع)

- مروان محمد

- عبد الناصر خالد

- محمد شواش (خط الوسط)

- علي يحيى

- يوسف أبو المعاطي

- أشرف صلاح (خط الهجوم)

كما شارك كبدلاء كل من: يوسف العربي، محمد إسلام، وعمر محمد حموكشة.

الجهاز الفني والإداري لفريق المصري:

- ك. وائل الجبالي (مدرب عام)

- ك. أحمد صلاح شيكو (مدرب مساعد)

- ك. أيمن علي (مدرب حراس المرمى)

- ك. يحيى زكريا (أخصائي علاج طبيعي)

- ك. السيد الشيخو (إداري)

- ك. أحمد العجوز (مسؤول مهمات)

الإشراف:

- ك. عباس نور الدين (مدير قطاع الناشئين)

- ك. محمد المنصوري (مدير إداري للقطاع)

- ك. عماد العمدة (مشرف على فرق الناشئين)

- ك. السيد الناغي (مشرف تدريب حراس المرمى)

- ك. إبراهيم الصفتي (مدير شؤون اللاعبين)

- ك. عادل فؤاد (مسؤول مالي)