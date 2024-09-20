عاجل.. غياب 5 لاعبين عن الأهلي أمام جورماهيا الكيني في إياب دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام جورماهيا الكيني، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. وستقام المباراة غدًا السبت على استاد القاهرة الدولي، لكن يغيب عن المارد الأحمر خمسة لاعبين عن هذه المواجهة.

يقوم الأهلي بأداء مرانه الختامي اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة. وسيعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل بدء التدريب، حيث سيتناول خلالها كافة الجوانب الفنية المتعلقة بالمباراة.

غياب 5 لاعبين عن الأهلي أمام جورماهيا الكيني

سيغيب عن الأهلي في مواجهة جورماهيا كل من:

عمر الساعي: يغيب بسبب عدم أحقية مشاركته في هذه المرحلة من البطولة، حيث يُسمح له باللعب اعتبارًا من دور المجموعات.

أحمد عابدين ويوسف عبد الحفيظ: يغيبان بعد انتقالهما إلى فريق سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة لمدة عام، وهو القرار الذي تم بموافقة كولر.

سمير محمد ومصطفى أبو الخير: يغيبان أيضًا، حيث يُسمح لهما بالمشاركة مع الفريق اعتبارًا من دور المجموعات.

يختتم الأهلي تدريباته اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة جورماهيا الكيني في السابعة مساء غدٍ السبت. ستكون هذه المباراة ضمن إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تُعتبر فرصة مهمة للمارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية والتقدم في البطولة.