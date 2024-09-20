نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح شجاع من نجم ليفربول عن الهزيمة أمام نوتنجهام فورست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الهولندي كودي جاكبو لاعب ليفربول، عن الدرس المستفاد من الخسارة الماضية أمام نوتنجهام فورست في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر فريق ليفربول، أمام نوتنجهام فورست بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة البريميرليج.

جاكبو يوضح الدرس المستفاد من خسارة فورست

قال جاكبو في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة: “الدرس المستفاد من خسارتنا أمام نوتنجهام فورست هو الاستمرار في القتال بجد من أجل بعضنا البعض”.

وتابع: “لا يزال يتعين علينا قبول حقيقة أن هذا يحدث في بعض الأحيان. علينا فقط أن نكافح من أجل الهدف الذي سيأتي لأننا صنعنا الفرص. أعتقد أننا نمتلك الكثير من الجودة”.

ويستعد فريق ليفربول، لاستقبال بورنموث على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي، غدًا السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً.