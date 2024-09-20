"علينا التعافي واستعادة طاقتنا".. مدرب برشلونة يعلق علي الهزيمة أمام موناكو

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أحمد جودة - القاهرة -

تلقي برشلونة الإسباني هزيمة مفاجئة مساء أمس أمام نظيره موناكو الفرنسي بهدفين لهدف، ضمن فعاليات الجولة الأولي من دوري أبطال أوروبا.

هانسي فليك: أنا متفائل للغاية بهذا الفريق

وتحدث الألماني هانسي فليك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، قائلًا، "سأنظر إلى الجانب الإيجابي، لقد حاولنا الدفاع كفريق والهجوم كفريق وكانت لدينا فرص، لكنهم استحقوا الفوز 2-1 اليوم، وعلينا أن نقبل ذلك، كان الهدف الذي أدى إلى التعادل 1-1 جيدًا، أعتقد أيضًا أننا حصلنا على الكثير من الفرص، حاولنا البقاء متماسكين في الخلف".

وأضاف الألماني فليك "ولكن يمكنك أيضًا أن ترى أنهم جلبوا الكثير من اللاعبين السريعين، لم يكن الدفاع سهلًا، ارتكبنا بعض الأخطاء، لكننا حاولنا تسجيل الأهداف".

وأوضح المدرب الألماني "حاول لامين فعل كل شيء اليوم، كانت مباراة معقدة بالنسبة له، لقد استبدلناه ونحن نفكر في يوم الأحد، كاسادو لديه كدمة فقط، كل لاعبينا يبذلون قصارى جهدهم، ومارك واحد منهم".

وواصل حديثه، قائلًا "سنظل نلعب دوري أبطال أوروبا بشكل رائع، لدينا 7 مباريات متبقية، سنحقق أهدافنا".

وأكد مدرب برشلونة " أنا فخور جدًا بهذا الفريق، علينا أن نقبل الخسارة، لكن لدينا 7 مباريات متبقية، أنا متأكد من أننا سنحقق أهدافنا".

وأكمل "علينا التعافي واستعادة طاقتنا، علينا الاستعداد لخوض مباريات كل 3 أيام، الأمر ليس سهلًا على اللاعبين، أنا متفائل للغاية بهذا الفريق، لا أعتقد أن هذه المباراة كانت لتكون هي نفسها لو لعبنا بـ 11 لاعبًا، علينا قبول البطاقة الحمراء، الأمر ليس في يدي، لا يمكننا تغييره"

وأفاد المدرب الألماني "نعم، لقد خسرنا، أخبرت اللاعبين أنه يتعين علينا أن نتحسن، علينا أن نعود أقوى، علينا أن نبذل قصارى جهدنا، سنواصل القتال".

وأختتم هانسي فليك حديثه، قائلًا "نتطلع إلى مباراة الأحد ضد فياريال".

ويستعد برشلونة لملاقاة نظيره فياريال، يوم الأحد القادم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".