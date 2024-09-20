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أحمد جودة - القاهرة -

تتواصل أصداء اجتماع رابطة الأندية المصرية المحترفة مع ممثلي أندية الدوري المصري والذي حسم فيها شكل الدوري تحت مسمى الموسم الاستثنائي.

من البرتغالي للألماني.. هل يغير اجتماع الرابطة مصير لجنة الحكام



كما استعانت الرابطة بشركة ألمانية من أجل تنظيم دقيق لشكل المسابقة، لترتفع أيضا سهام عودة الخبير الأجنبي لمقعد رئاسة لجنة الحكام.

ومن المرجح الاعتماد على خبير من الجنسية الألمانية تتحمل الشركة الراعية قيمة راتبه.

سبب الاستعانة بخبير تحكيمي

وعلى الرغم من الاتجاه لبدء الموسم باسم مصري والذي انقسم ما بين استمرار محمد فاروق أو وجيه أحمد إلا أن قطبي الكرة المصرية كانوا السبب في تحويل المسار.

وجدير بالذكر أن لجنة الحكام الرئيسية تستعد لاستقبال الحكام المساعدين في ملعب النصر الرياضي من أجل خوض الاختبارات البدنية.