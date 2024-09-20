نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف محمد عبد المنعم.. تشكيل نيس أمام سانت اتيان في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس بقيادة نجمه المصري محمد عبد المنعم، مباراة قوية أمام نظيره فريق سانت إيتيان، مساء اليوم الجمعة وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم.

موعد مباراة نيس ضد سانت إتيان في الدوري الفرنسي

وستنطلق صافرة مباراة نيس ضد سانت إتيان، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل نانت المتوقع أمام سانت إتيان

حراسة المرمى: مارسين بولكا.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم - دانتي - يوسف ندياشيمي.

خط الوسط: ميلفن بارد - تانجوي ندومبيلي - روساريو - جوناثان كلاوس.

خط الهجوم: جيرمي بوجا - إيفان جويسان - محمد علي شو.

الجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية؛ أعلنت إذاعة مباراة نيس ضد سانت إتيان مساء اليوم الجمعة، عبر شاشاتها المختلفة.