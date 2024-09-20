العالم اليوم - إسرائيل تلغي القيود على سكان الشمال والجولان

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 سبتمبر 2024 06:27 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إلغاء أوامر تقيد الحركة والتجمعات الكبيرة، صدرت مساء الخميس لعدد من التجمعات السكنية في شمال إسرائيل والجولان المحتل.

وفرضت تلك القيود في أعقاب بدء موجة مكثفة من الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان بعد ظهر الخميس، مما فاقم المخاوف من حدوث تصعيد خطير في الصراع المستمر منذ أشهر عبر الحدود.

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