انت الأن تتابع خبر رسميا النصر يعلن إقالة كاسترو من تدريب الفريق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن نادي النصر السعودي عن إقالة مدربه البرتغالي لويس كاسترو من منصة بعد التراجع الكبير للنتائج في الفترة الأخيرة.

وقد نشر الحساب الرسمي للنادي تغريدة عبر منصة التواصل الإجتماعي X قائلاً فيها: قررت شركة النصر رسمياً إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول لويس كاسترو،وأضاف نحن مثمنين له كافة الجهود التى بذلها مع النصر متمنين له دوام التوفيق في الفترة القادمة.

وكان كاسترو صاحب ال ٦٣ عاماً قد تولى تدريب النصر في شهر يوليو من العام الماضي وقاد الفريق في ٥٤ مباراة فاز في ٣٦ لقاء وتعادل في ٩ لقاءات وخسر مثلهما،وقد توج كاسترو مع النصر بلقب وحيد وهو البطولة العربية فقط.

وقد واصل النصر نتائجه المخيبة للآمال تحت قيادة كاسترو بعد التعادل مع الشرطة بهدف لمثله مع الشرطة العراقي مساء يوم الإثنين الماضي في الجولة الأولى من الدور الأول لدوري آسيا لكأس النخبة.

وكان هناك أيضاً تعادل آخر قبل هذا اللقاء وهو التعادل مع أهلي جدة في دوري روشن السعودي بنفس النتيجة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التى يتعرض فيها كاسترو للإقالة طوال مسيرته التدريبية،ويبحث النصر في هذه الفترة عدد من السير الذاتية للتعاقد مع أحدهم في الفترة المقبلة.