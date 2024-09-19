نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبها تستضيف المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت 20 عامًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستضيف مدينة أبها منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا للشباب تحت 20 عامًا 2025، وذلك خلال الفترة من 21 - 29 سبتمبر الجاري، بمشاركة منتخبات أستراليا، فلسطين، أفغانستان، ماكاو بالإضافة إلى المنتخب السعودي صاحب الضيافة.

ويستهل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا مبارياته في التصفيات بمواجهة نظيره الفلسطيني يوم 21 سبتمبر الجاري على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية الذي يحتضن مباريات التصفيات، فيما يواجه أفغانستان يوم 25 من الشهر ذاته، ويلتقي مع ماكاو يوم 27 ليختتم مبارياته يوم 29 سبتمبر بمواجهة أستراليا.

من جانبه، رحب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل بالمنتخبات المشاركة في تصفيات المجموعة الرابعة متمنيًّا لهم طيب الإقامة في المملكة، ومعربًا عن خالص تمنياته بالتوفيق للمنتخب السعودي.

وقال "إن استضافة المملكة لمباريات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا للشباب تحت 20 عامًا، تأتي تعزيزًا لنجاحات المملكة في استضافة الفعاليات الرياضية الآسيوية كثمرة للتعاون البناء مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بما يخدم كرة القدم في القارة