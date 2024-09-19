نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جولة "نحلم ونحقق" من منافسات الدوري السعودي للمحترفين تستكمل غدًا بـ 3 مواجهات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستكمل غدًا منافسات جولة "نحلم ونحقق" من الدوري السعودي للمحترفين بثلاث مواجهات في كل من الدمام وجدة.

وفي أولى المواجهات، يحل الفيحاء ضيفًا على الخليج على إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، والأهلي يستضيف ضمك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وعلى ملعب نادي الاتفاق بالدمام يحل النصر ضيفًا ثقيلًا على الاتفاق.

ويحتل الخليج المركز 15 بـ 3 نقاط، والفيحاء دون أي نقطة في المركز 18 والأخير، والأهلي بـ 4 نقاط تاسعًا، وضمك بـ 3 نقاط في المركز 14، والاتفاق ثالثًا بـ 9 نقاط، والنصر بـ 5 نقاط في المركز السابع