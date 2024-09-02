فن ومشاهير

رانيا يوسف تبدأ تصوير ورد وريحان مع أحمد الفيشاوي

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القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة عن بدء تصوير فيلم "ورد ريحان" مع المخرج محمد نبيل، ويشاركها في البطولة الفنان أحمد الفيشاوي، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

 

نشرت رانيا يوسف عبر حسابها على إنستجرام مجموعة من الصور التي توضح تحضيراتها لشخصيتها في الفيلم، وظهرت في بعضها مع المخرج محمد نبيل وهما يقرآن السيناريو معًا، مما يُظهر تعاونهما الوثيق لتحديد ملامح الشخصية قبل بدء التصوير. وعلقت رانيا على الصور بقولها: "ورد.. مع المخرج محمد نبيل".

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تفاصيل ورد وريحان

 

فيلم "ورد ريحان" قصة محمد نبيل ونورا أحمد، وسيناريو وحوار محمد أشرف، من إنتاج "واقع مختلط" بإدارة إيهاب لمعي وهاني وليم. يشارك في البطولة بجانب رانيا يوسف وأحمد الفيشاوي كل من أسما سليمان، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، ونبيل عيسى، ويقوم بإخراجه محمد نبيل.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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