متى تنتهي إجازة اليوم الوطني السعودي 94؟...للقطاع العام والخاص والطلاب

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رياض - احمد صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي، فعاليات رائعة واحتفالات مميزة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 94، والذي تحتفل به المملكة العربية السعودية كل سنة، احتفالًا بذكرى توحيد المملكة العربية السعودية تحت راية واحدة، وتذكيرًا لمواطني المملكة العربية والعالم بالتطورات والتقدم الذي حققته السعودية.
متى تنتهي إجازة اليوم الوطني السعودي 94؟
- وتحتفل المملكة العربية السعودية، باليوم الوطني 94، تحت شعار “نحلم ونحقق”، ويظهر الشعار وهوية اليوم الوطني 94 المشاريع الضخمة التي تعد جزء من رؤية السعودية 2030 ومكانة المملكة العربية ودورها الريادي في كافة المجالات، ويأتي اليوم الوطني 1446، يوم 23 سبتمبر 2024م الموافق يوم الاثنين، وهو بمثابة تخليد لليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، بتوحيد المملكة العربية السعودية تحت راية واحدة في عام 1932، ويوافق اليوم الوطني يوم 23 سبتمبر من كل سنة.
- وقد أكدت وزارة التعليم السعودية أن إجازة اليوم الوطني 2024، للطلبة تنطلق يوم 22 سبتمبر 2024، طبقًا للتقويم الدراسي الذي أعلنته وزارة التعليم العام الدراسي 1446، وأوضحت تداول السعودية رسميًا أن إجازة اليوم الوطني 2024 تكون يوم الأحد 22 سبتمبر ويوم الاثنين 23 سبتمبر 2024م، وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن موظفي القطاعات الحكومية والخاصة يحصلوا على عطلة رسمية مدفوعة الأجر، بحيث يحصل الموظف على راتبه كاملًا بدون أي خصم أو استقطاع من الراتب شرط الالتزام بالعودة للعمل بعد انتهاء الإجازة المحددة.
- ووفقًا لتصريحات وزارة الموارد البشرية في نظامها، فإن موظفي القطاع العام يحصلوا على إجازة رسمية لمدة يومين بمناسبة اليوم الوطني وهي أيام الأحد 22 سبتمبر والاثنين 23 سبتمبر، الموافقين 19 ربيع الأول و20 ربيع الأول 1446هـ، ويلتزم الموظفين بالعودة للعمل اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024م، ويجب على جميع الموظفين الالتزام بالعودة للعمل اعتبارًا من ذلك الموعد لتجنب وقوع أي مشكلات.