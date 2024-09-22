متى تنتهي إجازة اليوم الوطني السعودي 94؟...للقطاع العام والخاص والطلاب

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رياض - احمد صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي، فعاليات رائعة واحتفالات مميزة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 94، والذي تحتفل به المملكة العربية السعودية كل سنة، احتفالًا بذكرى توحيد المملكة العربية السعودية تحت راية واحدة، وتذكيرًا لمواطني المملكة العربية والعالم بالتطورات والتقدم الذي حققته السعودية.

متى تنتهي إجازة اليوم الوطني السعودي 94؟