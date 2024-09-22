وزيرة التنمية المحلية: مصر تستعد للمرحلة الثانية من حياة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 22 سبتمبر 2024 02:19 مساءً - حمدي أحمد _ أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اقتراب الحكومة من الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع حياة كريمة.

وأضافت عوض، خلال كلمتها بملتقى بناة مصر في دورته التاسعة، أن الدولة تستعد حاليا للمرحلة الثانية من حياة كريمة، ووفرت 5 آلاف قطعة أرض لهذه المرحلة.

وأوضحت الوزيرة، أن مشروع حياة كريمة أدى إلى تغيير شكل القرى والريف المصري، وأصبح كل وحدة محلية فيها كل الخدمات الحكومية سواء بريد أو سجل مدني أو تضامن اجتماعي وغيرها.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية استضافت مصر للمنتدى الحضري العالمي التابع للأمم المتحدة، موضحة أن هدف مصر من هذا المنتدى هو إبراز جهود الدولة في قطاع العشوائيات والقضاء عليها في كل المحافظات، فضلا عن التطور العمراني الذي شهدته مصر وخاصة في العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية.