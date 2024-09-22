- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرة التنمية المحلية: مصر تستعد للمرحلة الثانية من حياة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 22 سبتمبر 2024 02:19 مساءً - حمدي أحمد _ أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اقتراب الحكومة من الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع حياة كريمة.
وأضافت عوض، خلال كلمتها بملتقى بناة مصر في دورته التاسعة، أن الدولة تستعد حاليا للمرحلة الثانية من حياة كريمة، ووفرت 5 آلاف قطعة أرض لهذه المرحلة.
وأوضحت الوزيرة، أن مشروع حياة كريمة أدى إلى تغيير شكل القرى والريف المصري، وأصبح كل وحدة محلية فيها كل الخدمات الحكومية سواء بريد أو سجل مدني أو تضامن اجتماعي وغيرها.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية استضافت مصر للمنتدى الحضري العالمي التابع للأمم المتحدة، موضحة أن هدف مصر من هذا المنتدى هو إبراز جهود الدولة في قطاع العشوائيات والقضاء عليها في كل المحافظات، فضلا عن التطور العمراني الذي شهدته مصر وخاصة في العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة التنمية المحلية: مصر تستعد للمرحلة الثانية من حياة… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.