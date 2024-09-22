نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتظام الطلاب في الدراسة بثاني أيام انطلاق العام الدراسي الجديد – صور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت عدسة" دوت الخليج" في ثاني أيام انطلاب العام الدراسي الجديد 2024/2025، انتظام الطلاب في الدراسة بالفصل الدراسي الأول.

وحرصت المدارس على رفع العلم وإلقاء التحية بالأناشيد الوطنية في طابور أول يوم دراسي بالعام الجديد 2025.

ووفقا للخريطة الزمنية 2024/2025، يبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام اعتبارا من يوم السبت ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ ولمدة أسبوعين لتنتهي يوم الخميس ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.