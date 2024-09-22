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انتظام الطلاب في الدراسة بثاني أيام انطلاق العام الدراسي الجديد – صور

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتظام الطلاب في الدراسة بثاني أيام انطلاق العام الدراسي الجديد – صور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت عدسة" دوت الخليج" في ثاني أيام انطلاب العام الدراسي الجديد 2024/2025، انتظام الطلاب في الدراسة بالفصل الدراسي الأول.

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وحرصت المدارس على رفع العلم وإلقاء التحية بالأناشيد الوطنية في طابور أول يوم دراسي بالعام الجديد 2025.

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ووفقا للخريطة الزمنية 2024/2025، يبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام اعتبارا من يوم السبت ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ ولمدة أسبوعين لتنتهي يوم الخميس ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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