وزير التعليم العالي يطلق "مبادرة 100 يوم رياضة"

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أحمد جودة - القاهرة - قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، بإطلاق مبادرة 100 يوم رياضة في ختام الملتقي الأول لشباب الجامعات المصرية من الطلاب أعضاء اللجان الرياضية بالاتحادات الطلابية والمتميزين رياضيا، بعنوان "الشباب ومستقبل الرياضة الجامعية والتنمية المستدامة" من 18 إلى 20 سبتمبر.

"مبادرة 100 يوم رياضة" برعاية وزير التعليم العالي

شهد إطلاق المبادرة الدكتور مصطفى بيومي مساعد وزير التعليم العالي للحياة الطلابية والتنمية المُستدامة ونائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس التي استضافت الملتقي وإطلاق المبادرة بالتنسيق مع الإتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، ولفيف من قيادات الجامعة والمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمشاركة 500 من شباب الجامعات يمثلون نحو 50 جامعة مصرية، وشارك الجميع في مسيرة رياضية ومجموعة من الألعاب الترويحية ومسابقات كرة السلة والكرة الطائرة الشاطئية وخماسي كرة القدم.

وقد أشار وزير التعليم العالي في كلمته إلى أن الرياضة ليست مجرد نشاط ترفيهي فقط، بل هي دعامه أساسية لتنمية وتطوير بناء الإنسان المصري المعاصر وأننا نسعى إلى إعداد جيل من الشباب يتمتع بالقوة البدنية والعقلية والقدرة على الإبداع والابتكار، موضحًا أن استراتيجية وزارة التعليم العالي تتبني رؤية متكاملة للارتقاء بالرياضة الجامعية وتحسين الصحة البدنية والعقلية لطلبة وطالبات الجامعات المصرية.

كما أكد الدكتور أيمن عاشور علي توجه الوزارة نحو تعزيز المشاركة الدولية من خلال دعم مشاركة الفرق الجامعية والرياضية المصرية في البطولات الدولية للرياضة الجامعية لتعزيز مكانه مصر على الساحة الرياضة العالمية والمساهمة في رفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

وأشار الوزير أيضا إلى توجه الوزارة نحو استضافة البطولات العالمية للرياضة الجامعية بالجامعات المصرية وأن الإتحاد الرياضي للجامعات تقدم للاتحاد الدولي بطلب استضافة بطولتي العالم للرياضة الجامعية للسباحة بالزعانف والخماسي الحديث 2026.. ونوه الدكتور أيمن عاشور عن عزم الإتحاد الرياضي للجامعات تنظيم أول دوري للرياضات الإلكترونية مع بداية العام الجامعي بحيث تكون مصر سباقة في هذا المجال على مستوي إفريقيا والشرق الأوسط.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى بيومي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحياة الطلابية والتنمية المستدامة ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات أن اليوم يعُد "عيد للرياضية الجامعية" حيث يهدف اليوم إلى أن نكون أقرب لبعضنا البعض، لتطوير وبناء شخصية شبابنا بالجامعات المصرية، مشيرًا إلى أهمية إطلاق مبادرة "100 يوم رياضة" داخل الجامعات المصرية بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للرياضة الجامعية، الذي يواكب العشرون من سبتمبر من كل عام؛ بهدف تشجيع جميع الطلاب على الانخراط في أنشطة رياضية متنوعة، لرسم صورة جديدة للرياضة في حياتنا الجامعية.

وستكون هذه المبادرة فرصة لكل طالب وطالبة لاستكشاف مهارات جديدة، وبناء صداقات، وتحقيق إنجازات رياضية تُضيف إلى مسيرتهم الأكاديمية، موضحًا أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تتبنى الرياضة كدعامة رئيسية في تنمية وبناء الإنسان، وهي فرصة لتعزيز روح الفريق والمنافسة الإيجابية بين الطلاب وترسيخ الرياضة كأسلوب حياة، مقدمًا التهنئة للسفراء الجدد للرياضة الجامعية من الطلاب على اختيارهم لتمثيل الاتحاد الرياضي للجامعات.

وتقدم الدكتور مصطفي بيومي بالشكر للدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد غنيم، منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة وكل فريق عمل إدارة رعاية الشباب، وفريق عمل الإتحاد الرياضي للجامعات مشيدا بجهودهم المتميزة ومواصلتهم الليل بالنهار لتوفير كل سبل الرعاية لشبابنا المشاركين بالملتقي وإطلاق المبادرة.

وخلال الحفل الذي تلي الفعاليات الرياضية، تم تقديم فقرة غنائية متميزة قدمها أوركسترا الحلم بجامعة قناة السويس، كما تم تكريم منتخب مصر للجامعات في رياضة السباحة بالزعانف، الذي حقق إنجازًا رائعًا بفوزه بـ 11 ميدالية متنوعة في بطولة العالم للجامعات التي أقيمت بكولومبيا 2024.

كما تم تكريم منتخب مصر للجامعات في لعبة الخماسي الحديث لفوزهم بالمركز الأول على مستوى العالم وحصولهم على 5 ميداليات متنوعة في البطولة التي أقيمت في ليتوانيا 2024، كما تم خلال الحفل تسمية 5 من طلاب الجامعات المصرية وتنصيبهم كسفراء للرياضة الجامعية، وتكريم شركاء التنمية للاتحاد الرياضي للجامعات، واختتم الحفل بعرض عن الرياضات الإلكترونية متضمنا التنويه عن تنظيم الاتحاد الرياضي للجامعات أول دوري للرياضات الإلكترونية بالجامعات المصرية مع بداية العام الجامعي.