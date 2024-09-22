عاجل| غالانت: يشعر حزب الله الآن ببعض قدراتنا وسنواصل تحركاتنا

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أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يوم الأحد، إن "حزب الله بدأ يشعر ببعض قدراتنا"، وذلك في الوقت الذي شنت فيه إسرائيل مئات الغارات على لبنان.

وقام غالانت بجولة في مراكز المراقبة والهجوم في سلاح الجو صباح الأحد، حيث استمع إلى قائد سلاح الجو العقيد تومر بار حول تحضيرات القوات للدفاع والهجوم.

وخلال الزيارة، أشار غالانت إلى أن "حزب الله بدأ يدرك بعض قدراتنا، ونتيجة لذلك نشعر أننا نسير في الاتجاه الصحيح".

وأضاف: "ستستمر هذه التحركات حتى نتمكن من إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان؛ هذا هو الهدف وهذه هي المهمة، وسنفعل كل ما يلزم لتحقيق ذلك".

غالانت: يشعر حزب الله الآن ببعض قدراتنا وسنواصل تحركاتنا

وتابع: "لقد جئت لأرى عن كثب أنشطة القوات الجوية والنتيجة مثيرة للإعجاب للغاية، سواء في الدفاع أو الهجوم، على جميع المستويات".

وفقًا لخبراء ومسؤولين غربيين، فإن هناك مؤشرات على أن إسرائيل وحزب الله قد يكونان في طريقهما نحو حرب شاملة، في ظل تصاعد الهجمات بينهما خلال الساعات الأخيرة.

عدم وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وقد تبادل الطرفان إطلاق النار منذ بدء الحرب في غزة قبل نحو عام، عندما بدأت الجماعة المسلحة اللبنانية بإطلاق الصواريخ دعمًا للفلسطينيين ولحليفتها حماس.