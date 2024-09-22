نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كزبرة يطرح أغنية "حبيبي" من ألبوم الفرح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح مطرب المهرجانات أحمد بحر "كزبرة" أغنية جديدة بعنوان حبيبي، وهى واحدة من ضمن أغاني ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل إسم "الفرح" والذي قام بطرح عدة أغاني منه في الفترة الماضية مثل أغنية أغنية بعنوان "رزمة" وتعد هذه الاغنية هى أولى أغاني الألبوم الجديد، وبعدها قام بطرح أغنية "فرحي" وقدمها على طريقة الفيديو كليب برفقة الفنانة نورين أبو سعدة، ويستعرض لكم دوت الخليج الفني أبرز التفاصيل.

البوستر الرسمي لألبوم الفرح للفنان أحمد بحر

تفاصيل أغنية حبيبي

جائت أغنية حبيبي من تأليف وألحان حازم إكس، وماستر وتوزيع أبو عبير.



أحدث أغاني كزبرة

وكان مطرب المهرجانات كزبرة قد طرح في الأيام القليلة الماضية أغنية تحمل عنوان "فرحي" ضمن ألبومه الذي يحمل إسم الفرح وقام كزبرة بطرحها على حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" وحققت الأغنية نجاحا كبيرا بعد طرحها على يوتيوب من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي.



أحدث الأعمال الدرامية لكزبرة

أما عن الأعمال الدرامية التي شارك فيها مطرب المهرجانات كزبرة هو مسلسل "كوبرا" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، وهو مسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية الدرامية الذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، وقد تصدر كزبرة الترند طوال شهر رمضان الكريم بسبب جملة "ع الدوغري" التي قالها ضمن أحداث مسلسل كوبرا والتي نالت إعجاب الجمهور.



كلمات أغنية حبيبي

وجائت كلمات الأغنية كالتالي:

حبيبي لو زعلان البحر هناك مليان

اشرب على قد ماتشرب

متشرب حبة كمان

حبيبي لو عشمان أنا مش زي زمان

احلم على قد ماتحلم

مفيش تحقيق أحلام

وانت جاي عليا سألت

أنا قلبي انشف من الإسفلت

ايام مكنت ماسك مقلمتك

كنت أنا يابني ماسك أسفلت

ألوم على النقص ولا الناقص

واحد مبحلق التاني باصص

الغل مولتو ماجنم باظظ

حاشو الجدعنة كان صايص

حبيبي لو مقموص

أشرب عرقسوس

اشرب على قد ماتشرب

وليك جركن مخصوص

حبيبي لو متغاظ ممكن تلعب جمباز

هتنط مهما تنط أخرك تعمل شقلباظ