انت الأن تتابع خبر هيغطي ضهرك من طوله ونعومته.. وصفات طبيعية مضمونة ومتجربة لتطويل الشعر في وقت قياسي!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الشعر الطويل هو علامة من علامات الجمال فعندما يكون الشعر شكله لامع وصحي وقوي وطويل يعطي ثقة بالنفس كبيرة خاصة عند السيدات لذلك اي سيدة تعاني من تساقط الشعر أو قصر شعرها تصبح في إرادة كبيرة بجعله طويل وناعم وصحي لاحسن من المظهر العام لها لذلك سنعرف أبرز وأكثر الوصفات الطبيعية انتشارا لجعل الشعر طويل وصحي في هذا المقال القادم

وصفة زيت الخروع لتطويل وتنعيم الشعر

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من زيت الخروع

1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون

غطاء دش أو منشفة

امزجي زيت الخروع مع زيت جوز الهند أو زيت الزيتون لتخفيفه حيث إن زيت الخروع كثيف جدا وسخني خليط الزيوت قليلا بوضعه في وعاء صغير داخل ماء دافئ لبضع دقائق وتجنبي تسخينه مباشرة وبعدها قومي بفرق الشعر ووضع كمية الزيت كلها عليه من الجذور إلى الأطراف وارتدي المنشفة جيدا واتركيه لمدة ساعتين قبل الاستحمام

وصفة البصل والعسل لتطويل الشعر