صاروخ التبيض.. ماسك القهوة والنشا المبهر لتفتيح البشرة 7 درجات وإزالة الجلد الميت والبقع الغامقة في دقائق

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رياض - احمد صلاح - ماسك القهوة والنشا لتفتيح الفوري للبشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنة نهائيا ، تبحث الكثير من السيدات عن أفضل طريقة لتفتيح البشرة وتوحيد لون البشرة والحصول على بشرة صافية وخالية من التجاعيد، لذا قد تتجه إلى شراء بعض من مستحضرات التجميل الباهظة الثمن ولكنها قد تضر بالبشرة على المدى البعيد، لذا تم الاتجاه إلى المواد الطبيعية التى تساعد على الحصول على بشرة صافية، ويأتى على رأس هذه الطرق ماسك القهوة والنشا للتفتيح الفوري للبشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنة نهائيا، وقد يحدث تغير لون البشرة أو وجود بعض الحبوب نتيجة التعرض لبعض العوامل الخارجية مثل المناخ، لذا سنقدم لكم ماسك القهوة والنشا الذي تتوفر مكوناته في كل مطبخ مصرى.

ماسك القهوة والنشا للتفتيح الفوري للبشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنة نهائيا

تعمل القهوة على تفتيح مسام البشرة وشد البشرة بالإضافة إلى البشرة التي تساعد على توحيد لون البشرة والتفتيح الفوري للبشرة، لذا يساعد ماسك القهوة والنشا على التخلل داخل مسام البشرة وتنظيفها بعمق، كذلك يناسب هذا الماسك جميع أنواع البشرة ولا يسبب اى أضرار، ولكن يتطلب تحضير ماسك القهوة والنشا بعض المكونات منها:

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة صغيرة من الجلسرين.

ملعقة صغيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من اللبن ويمكن استبداله بالماء.

طريقة تحضير ماسك القهوة والنشا للتفتيح الفورى للبشرة