انت الأن تتابع خبر الحسين اربد يلتقي معان بدوري المحترفين الإثنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يلتقي فريقا الحسين اربد ومعان عند الساعة التاسعة من مساء الاثنين، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء في ختام منافسات الجولة الخامسة بدوري المحترفين لكرة القدم.



وجاء تأخير هذه المباراة إلى الإثنين، بسبب خوض الحسين اربد لمباراة في دبي أمام شباب الأهلي الإماراتي يوم الأربعاء الماضي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.



وكانت منافسات الجولة الخامسة انطلقت الخميس الماضي، حيث فاز الأهلي المتصدر على فريق شباب الأردن، وفاز شباب العقبة على السلط والرمثا على الصريح وتعادل مغير السرحان مع الجزيرة، وتعادل الفيصلي مع الوحدات .