انت الأن تتابع خبر حماس تشيد برد حزب الله على إسرائيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علقت حركة حماس على الضربات التي وجهتها المقاومة الإسلامية في لبنان لإسرائيل.

وقالت حماس نشيد برد المقاومة بلبنان على مواقع عسكرية وإستراتيجية للكيان الصهيوني ردا على جرائمه.

وأكدت ان رد المقاومة الإسلامية النوعي على جرائم الاحتلال يؤكد فشل المخطط الصهيوني في الاستفراد بقطاع غزة، كما يزيد عدد الهاربين الصهاينة من الجليل بدلا من إعادتهم كما يدعي المجرم نتنياهو.

وقالت حماس ان تطور رد المقاومة في لبنان والعراق واليمن يعزز صمود شعبنا ويربك الاحتلال الذي يحاول فرض معادلات جديدة.