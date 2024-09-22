انت الأن تتابع خبر مئات آلاف الاسرائيليين في الملاجئ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أكثر من مئة صاروخ أطلقت من لبنان، الأحد، فيما تعمل فرق الإطفاء على إخماد حرائق اندلعت بسبب ذلك، ما دفع "مئات الآلاف” من الإسرائيليين للاحتماء في الملاجئ، وإغلاق المدارس في الشمال، بعد ساعات من توجيهها ضربات جوية مكثّفة ضد أهداف لـ "حزب الله” في جنوب لبنان.



ويتبادل "حزب الله” وإسرائيل القصف عبر الحدود، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بعدما فتح الحزب "جبهة إسناد” لـ "حماس” وغزة إثر اندلاع حرب إبادة جماعية على قطاع غزة.



وكثّفت الكيان الصهيوني غاراته، السبت، على أهداف للحزب، غداة ضربة دامية قرب بيروت أسفرت عن استشهاد 45 شخصاً، بينهم اثنان من مسؤوليه العسكريين البارزين، وعدد من قياديي وحدة النخبة، في تصعيد يجدد المخاوف من اتساع نطاق النزاع بين الطرفين.



وقال الجيش، في بيان، الأحد: "تمّ رصد عبور قرابة 85 مقذوفاً من لبنان الى أراضي إسرائيل”، بعيد السادسة صباحاً (03,00 ت غ)، في حين تمّ إطلاق "قرابة 20 مقذوفاً” في دفعة سابقة، قرابة الساعة الخامسة.



كذلك، أفاد الجيش بأن صواريخ أُطلقت خلال الليل.



وقال المتحدث باسم الجيش نداف شوشاني لوكالة فرانس برس: "اضطر مئات الآلاف من الناس إلى اللجوء إلى الملاجئ في جميع أنحاء شمال إسرائيل”.



وقالت هيئة إسعاف "نجمة داود الحمراء”، في بيان، إنّ أربعة أشخاص أصيبوا بشظايا، ثلاثة منهم في منطقة مدينة حيفا.



وفي ظل هذه الإطلاقات الصاروخية، اتخذت السلطات الإسرائيلية قراراً بإغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية في مناطق الشمال حتى مساء الإثنين.



إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن مستشفيات الشمال بدأت العمل وفق حالة الطوارئ، بسبب القصف المكثف على شمال إسرائيل.



وقالت الصحة الإسرائيلية "على المستشفيات في شمال إسرائيل العمل من منشآتها المحمية والآمنة فقط".



كما أعلنت عدة مستشفيات عن تغييرات جذرية في نموذج التشغيل.

شملت هذه التغييرات إلغاء جميع العمليات غير الطارئة وإغلاق العيادات الخارجية في مستشفيات "رمبام"، "العمك" في عفولة، "مركز الطبي الشمالي" (بوريا)، و"بني تسيون" في حيفا، حتى إشعار آخر. بالإضافة إلى ذلك، أغلقت مواقف السيارات العامة في مستشفى "رمبام" لتجهيزها كأقسام طبية تحت الأرض.