انت الأن تتابع خبر مقتل إسرائيلي وإصابة 6 في الجليل وشمال حيفا وأوامر بإغلاق المدارس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قتل إسرائيلي وأصيب 6 آخرون بسبب إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على بلدة كريات بيالك قرب مدينة حيفا ومناطق بالجليل شمالي فلسطين المحتلة.

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن شخصا قتل وأصيب آخر بجروح خطيرة في حادث مروري أثناء إطلاق صفارات الإنذار في سهل زرعين بالجليل الأدنى، كما أصيب 5 آخرون بشظايا الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان على بلدة كريات بيالك قرب مدينة حيفا ومناطق بالجليل.

من جهتها، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل اليوم، أنها أمرت بإغلاق كل المدارس شمالا بالقرب من الحدود مع لبنان، بعد إطلاق حزب الله دفعات من الصواريخ في وقت مبكر اليوم.

وأفادت الجبهة الداخلية بأن المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى ستبقى مغلقة حتى الساعة السادسة من مساء غد الاثنين.

يذكر أن حزب الله، قد أعلن فجر اليوم، استهدافه بعشرات الصواريخ مجمعات صناعات عسكرية عائدة لشركة إسرائيلية شمال مدينة حيفا، في "رد أولي" على تفجير الآلاف من أجهزة الاتصال التي كانت في حوزة عناصره الأسبوع الماضي.