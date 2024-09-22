تأهب المستشفيات في شمال إسرائيل

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رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن مستشفيات الشمال بدأت العمل وفق حالة الطوارئ، بسبب القصف المكثف على شمال إسرائيل.



وقالت الصحة الإسرائيلية "على المستشفيات في شمال إسرائيل العمل من منشآتها المحمية والآمنة فقط".



كما أعلنت عدة مستشفيات عن تغييرات جذرية في نموذج التشغيل. شملت هذه التغييرات إلغاء جميع العمليات غير الطارئة وإغلاق العيادات الخارجية في مستشفيات "رمبام"، "العمك" في عفولة، "مركز الطبي الشمالي" (بوريا)، و"بني تسيون" في حيفا، حتى إشعار آخر. بالإضافة إلى ذلك، أغلقت مواقف السيارات العامة في مستشفى "رمبام" لتجهيزها كأقسام طبية تحت الأرض.





وفي إطار هذه الاستعدادات، قامت المستشفيات بتخزين الأدوية ووحدات الدم تحسبًا لأي تطورات مستقبلية. كما تم تجهيز هذه المستشفيات للعمل بشكل مستقل في حال انقطاع الإمدادات أو الكهرباء.



وكان المدير العام لوزارة الصحة الاسرائيلية موشيه بار سيمان توف، قد أشار في مؤتمر سابق إلى أن المستشفيات قد تواجه وضعًا غير مسبوق، وأنه سيتم دعمها بالموارد والكوادر البشرية الضرورية.



كما ستعمل مستشفيات الكرمل، زيف، نهاريا، هاميك، فوريا، الإيطالية والإنجليزية في المناطق المحمية.

واشارت الصحة الى ان مستشفيات في شمال اسرائيل تنتقل للعمل من مواقف السيارات نتيجة التصاعد الأخير.