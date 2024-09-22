نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. الزمالك يكشف عن قيمصه الجديد وطلب عاجل من الكاف للقطبين قبل نهائي السوبر الافريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأحد 22-09-2024 في السطور التالية:

الزمالك يكشف عن قيمصه قبل مواجهة السوبر الإفريقي

كشف نادي الزمالك عن تصميم قميص الفريق الأول لكرة القدم الأساسي والاحتياطي، وذلك قبل مواجهته المرتقبة مع الأهلي في السوبر الإفريقي يوم الجمعة 27 سبتمبر. مستعيدا بذكرياته.. الزمالك يكشف عن قيمصه قبل مواجهة السوبر الإفريقي ونشر النادي عبر حسابه الرسمي مقطع فيديو يظهر فيه كل من زيزو وشيكابالا وعمر جابر وحمزة المثلوثي وناصر ماهر، حيث تم الكشف القميص الأساسي باللون الأبيض والاحتياطي باللون الأسود.

كشف نادي الزمالك عن تصميم قميص الفريق الأول لكرة القدم الأساسي والاحتياطي، وذلك قبل مواجهته المرتقبة مع الأهلي في السوبر الإفريقي يوم الجمعة 27 سبتمبر.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي مقطع فيديو يظهر فيه كل من زيزو وشيكابالا وعمر جابر وحمزة المثلوثي وناصر ماهر، حيث تم الكشف القميص الأساسي باللون الأبيض والاحتياطي باللون الأسود.

تضمن الفيديو لقطات تاريخية من تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي عام 1994، عندما سجل أيمن منصور هدف الفوز في مرمى الأهلي.

يدخل الزمالك المباراة كبطل للكونفدرالية الإفريقية، بينما يمثل الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا.

طلب عاجل من كاف لـ الأهلي والزمالك قبل السوبر الإفريقي

وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تحذيرًا عاجلًا لمسؤولي الأهلي والزمالك قبل المباراة المنتظرة بين الفريقين في السوبر الإفريقي، المقررة يوم الجمعة 27 سبتمبر في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب "المملكة آرينا" بالسعودية.

ووفقا لما قاله مصدر داخل "كاف" خلال تصريحات صحفية، طلب الاتحاد من الناديين تجهيز ملف طبي لكل لاعب ضمن قائمة المباراة لإجراء فحص شامل للمنشطات، مشددًا على أنه لن يكون هناك تهاون في هذا الأمر.

وأكد المصدر أن "كاف" يهدف إلى تنظيم مباراة تليق بالكرة الإفريقية، خصوصًا أنها تجمع بين الناديين الأكثر تتويجًا بالألقاب القارية، مما يعد بمواجهة مثيرة بين قطبي الكرة المصرية.

يشارك الأهلي في السوبر الإفريقي بعد حصوله على لقب دوري الأبطال على حساب الترجي التونسي، بينما يتواجد الزمالك بعد تتويجه بلقب كأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.

