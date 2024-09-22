نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يعقد اجتماع طارئ مع لاعبي الأهلي قبل السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، اجتماعًا مهمًا مع لاعبي الفريق قبل تدريبات اليوم، للحديث عن التحضيرات لمباراة السوبر الإفريقي ضد الزمالك.

جلسة بين كولر ولاعبي الأهلي قبل السوبر

كشف مصدر داخل القلعة الحمراء خلال تصريحات صحفية، أن كولر سيعقد جلسة طويلة مع اللاعبين في قاعة الاجتماعات باستاد التتش، للتركيز على ضرورة إنهاء احتفالات الفوز بلقب الدوري والتوجه نحو الاستعداد للمباراة المرتقبة يوم الجمعة.

وفي سياق الاستعدادات، سيخوض الأهلي تدريباته في السادسة ونصف مساء اليوم دون راحة، حيث سيقوم اللاعبون الأساسيون بتمرين استشفائي في صالة الألعاب الرياضية، بينما سيؤدي البدلاء والاحتياطيون تدريبًا جماعيًا.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي يشارك في مباراة السوبر الإفريقي كونه بطل آخر نسخة من دوري أبطال إفريقيا، بينما يدخل الزمالك اللقاء بصفته بطل الكونفدرالية الإفريقية. ستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، 27 سبتمبر الجاري.