نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السوبر الأفريقي.. الأهلي يتفوق على الزمالك (6/1) في المواجهات القارية وتعادل في الألقاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم وخاصة الجماهير المصرية والعربية صوب استاد "المملكة آرينا" بالسعودية يوم الجمعة المقبل، لمتابعة القمة النارية بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة بين الأهلي حامل لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، وغريمه الزمالك بطل النسخة الماضية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويحمل اللقاء طابع ثأري حيث يبحث النادي الأهلي عن الثأر من هزيمته أمام الزمالك في السوبر الأفريقي عام 1994 بهدف أيمن منصور، فيما يتطلع الفارس الأبيض لحسم اللقب وتأكيد تفوقه على غريمه التقليدي بالبطولة الأفريقية.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في بطولات إفريقيا

وتعد هذه المواجهة الحادية عشر بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في البطولات الأفريقية، حيث سبق وجمعتهما 10 مواجهات (9 في دوري أبطال إفريقيا – 1 السوبر الأفريقي).

حقق الأهلي 6 انتصارات خلال مواجهاته السابقة ضد الزمالك على المستوى الأفريقي، مقابل انتصار وحيد للفارس الأبيض، فيما حسم التعادل 3 مباريات بينهما.

وحسم كلًا من القطبين لقبًا قاريًا على حساب غريمه خلال مواجهاتهما بالبطولات الأفريقية، حيث فاز الزمالك بكأس السوبر 1994، وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا 2020.

وجاءت نتائج مواجهات الأهلي ضد الزمالك في بطولات إفريقيا كالآتي:

1994: أول صدام على المستوى الأفريقي بين الأهلي والزمالك كان في السوبر الأفريقي بـ "جوهانسبرج" وفاز الفارس الأبيض 1-0.

2005: التقى الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وفاز المارد الأحمر ذهابًا وإيابًا 2-1، 2-0 على الترتيب.

2008: تجدد اللقاء بين القطبين في مجموعات دوري أبطال إفريقيا، وفاز الأهلي ذهابًا 2-1، وتعادل الفريقين 2-2 في الإياب.

2012: تقابل الأهلي والزمالك في مجموعات دوري أبطال إفريقيا مجددًا، وفاز الأهلي 1-0 ذهابًا وحسم التعادل 1-1 لقاء الإياب.

2013: التقى الأهلي والزمالك في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا مرة أخرى، وحسم التعادل مباراة الذهاب 1-1، بينما فاز الأهلي في الإياب 4-2.

2020: آخر مواجهة بين الفريقين على المستوى الأفريقي كانت في اللقاء المعروف إعلاميًا بنهائي القرن في دوري أبطال إفريقيا وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف.