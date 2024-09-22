نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 8 لاعبين سجلوا بـ "الأحمر والأبيض" في قمة الأهلي والزمالك.. أبرزهم عبدالكريم صقر وآخرهم إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ملعب "المملكة آرينا" في السعودية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل، في نهائي بطولة كأس السوبر الأفريقي.

8 لاعبين سجلوا بـ "الأحمر والأبيض" في قمة الأهلي والزمالك

وتعد مباريات القمة من أهم المباريات التي ينتظرها اللاعبين من أجل التألق وإثبات أنفسهم وتسجيل الأهداف التي تبقى خالدة في أذهان عشاق وجماهير كرة القدم مهما مرت السنوات.

وتاريخيًا، تقمص 8 لاعبين دور "العميل المزدوج" ونجحوا في تسجيل الأهداف في مباريات القمة بقميص القطبين ليتواجدوا في قائمة خاصة وفريدة في سجل تاريخ مواجهات القمة.

وإليكم اللاعبين الذين سجلوا الأهداف بقميص القطبين في مباريات القمة عبر التاريخ:

عبد الكريم صقر

يأتي عبدالكريم صقر في صدارة قائمة اللاعبين الذين زاروا شباك "القطبين" في تاريخ مباريات القمة، وسجل 19 هدفًا بواقع (10 أهداف للأهلي - 9 أهداف للزمالك).

مصطفى كامل طه

ثاني الهدافين الذين سجلوا للأهلي والزمالك في مباريات القمة، وسجل 17 هدفًا، بواقع 12 هدف بالقميص الأبيض، و5 أهداف بالقميص الأحمر.

لبيب محمود

سجل 10 أهداف في شباك القطبين خلال مشاركاته السابقة بالبطولة (9 أهداف للأهلي – 1 هدف للزمالك).

عبد الرحمن فوزي

نجح عبدالرحمن فوزي في تسجيل 7 أهداف خلال مشاركاته في مباريات القمة، بواقع 6 أهداف للزمالك، وهدف وحيد للأهلي.

حسام حسن

خامس الهدافين الذين زاروا شباك القطبين في مباريات القمة وسجل 9 أهداف (5 أهداف للأهلي، و4 أهداف للزمالك).

جمال عبد الحميد

سجل 6 أهداف في مباريات القمة، بواقع (4 للزمالك، و2 للأهلي).

أحمد حسن

نجم منتخب مصر السابق سجل 3 أهداف في مباريات القمة (2 للأهلي – 1 للزمالك) وهو اللاعب الوحيد الذي زار شباك "القطبين" في مواجهاتهما السابقة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

إمام عاشور

آخر المنضمين للقائمة وسجل هدفين في مباريات القمة (1 بقميص الزمالك – 1 بقميص الأهلي) والمثير أن الهدفين جاءوا في نهائي بطولة كأس مصر ليساهم في تتويج الفريقين في حصد اللقب المحلي.