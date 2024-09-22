نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل موقعة "المملكة آرينا".. الأهلي والزمالك خارج الحدود "لا غالب ولا مغلوب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة غريمه التقليدي الزمالك في قمة نارية خارج الحدود وتحديدًا في السعودية، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الأفريقي يوم الجمعة المقبل.

وستقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على أرضية استاد "المملكة آرينا" يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري، في نهائي بطولة السوبر الأفريقي.

وتعد هذه المواجهة الثانية بين القطبين في السوبر الأفريقي وذلك بعد نسخة عام 1994 والتي حسمها الفارس الأبيض بهدف دون رد.

مواجهات الأهلي والزمالك خارج مصر

وتحمل القمة القادمة بين الأهلي والزمالك في بطولة السوبر الأفريقي رقم 7 في مواجهات القطبين خارج حدود مصر، حيث سبق وجمعت الفريقين 6 مباريات خارج البلاد في بطولات مختلفة.

حقق الأهلي الفوز في 3 مباريات خارج مصر ضد غريمه الزمالك، بينما تفوق الفارس الأبيض في 3 مباريات أيضًا ولكن منها مباراتين حسمها بركلات الترجيح، ليتوج كل منهما بـ3 ألقاب على حساب منافسه في مواجهاتهما خارج الحدود.

سقوط مفاجئ للأهلي في "جوهانسبرج"

أول مواجهة جمعت الأهلي والزمالك خارج مصر كانت في السوبر الأفريقي عام 1994 وأقيمت في "جوهانسبرج" بجنوب إفريقيا، وفاز أبناء ميت عقبة بهدف دون رد سجله أيمن منصور.

4 مواجهات بين القطبين في الإمارات

استضافت الإمارات 4 مواجهات بين الأهلي والزمالك جاءت جميعًا في كأس السوبر المصري، بداية من عام 2015 عندما فاز المارد الأحمر بنتيجة 3-2، وتكرر اللقاء بينهما في فبراير 2017 وحسم الأبيض اللقب بركلات الترجيح 3-1.

والتقى الفريقين مجددًا في كأس السوبر المحلي بالإمارات في 20 فبراير 2020 وفاز الزمالك بركلات الترجيح مجددًا 4 -3، وفي 28 أكتوبر لعام 2022 تغلب الأهلي بثنائية نظيفة على الزمالك وحصد اللقب.

الأهلي يخطف كأس مصر من الزمالك بالسعودية

المواجهة الأخيرة التي جمعت الفريقين خارج مصر كانت في نهائي كأس مصر في مارس الماضي ونجح الفريق الأول بالنادي الأهلي من حسم اللقب لصالحه بعد الفوز بهدفين دون رد.

