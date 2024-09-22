العالم اليوم - ترامب يعلن موقفه من الترشح لانتخابات 2028

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 سبتمبر 2024 07:25 مساءً - أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الأحد، موقفه من الترشح لانتخابات عام 2028 في حال خسارته منصب الرئيس في انتخابات عام 2024.

وقال ترامب إنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة عام 2028 حال خسارته الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.

وقال المرشح الجمهوري (78 عاما) في برنامج "فول ميغور": "كلا، لا أرى نفسي مرشحا، لا أرى نفسي مرشحا. أعتقد أن هذا سيكون كل شيء. لا أتصور هذا الأمر على الإطلاق".

ويتنافس ترامب مع المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في انتخابات تجرى في شهر نوفمبر المقبل.

وكان ترامب قد رفض، السبت، طرح منافسته إجراء مناظرة ثانية بينهما في أكتوبر قبل أيام من خوضهما الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال ترامب خلال لقاء انتخابي في ولاية كارولاينا الشمالية: "لقد فات الأوان لإجراء مناظرة جديدة، لقد بدأ التصويت"، في إشارة إلى الاقتراع المبكر الذي انطلق في ثلاث ولايات الجمعة، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وكانت هاريس قد قالت في وقت سابق، السبت، إنها ستسعى لإجراء مناظرة ثانية مع منافسها الجمهوري دونالد ترامب.

وأمام حوالي 600 شخص في مركز كوب إنيرجي للفنون المسرحية في أتلانتا بولاية جورجيا، قالت هاريس: "أسعى لأن تكون هناك مناظرة أخرى. سنرى".

بعدها أعلنت حملة هاريس الانتخابية، السبت، أن هاريس قبلت دعوة من شبكة "سي.إن.إن" للمشاركة في مناظرة يوم 23 أكتوبر.

وكانت المناظرة الأولى بين المرشحين في 10 سبتمبر، وأعلن ترامب بعد ذلك رفضه إجراء مناظرة جديدة مع هاريس، في منشور على منصته "تروث سوشال".

وقال الرئيس الأميركي السابق: "لن تكون هناك مناظرة ثالثة"، بعد الأولى مع الرئيس جو بايدن في يونيو، والثانية مع نائبة الرئيس.