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أحمد جودة - القاهرة - يرى هاني رمزي، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن التونسي علي معلول هو أفضل ظهير أيسر في تاريخ الأهلي.

هاني رمزي: علي معلول أفضل ظهير أيسر في تاريخ الأهلي

وفي تصريحات له عبر إذاعة أون سبورت إف إم، قال رمزي: "علي معلول يستحق الإشادة الكبيرة كأفضل ظهير أيسر في تاريخ الأهلي، فقد كان دائمًا عنصرًا رئيسيًا في تحقيق البطولات".

وأضاف: "النادي يعيش فترة من الاستقرار الفني بعد تتويجه بالبطولة المحلية مؤخرًا".

وأشار إلى أن "مباراة القمة المقبلة في كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك تحمل حسابات خاصة وتظل غير متوقعة، بغض النظر عن وضع الفريقين".

وتحدث عن موسم الأهلي قائلًا: "لقد كان استثنائيًا وصعبًا بسبب كثرة المباريات، ولكن النادي يسير في الاتجاه الصحيح، خاصة فيما يتعلق بالصفقات الجديدة".

واختتم بالقول: "الأهلي لا يعتمد على السوشيال ميديا أو ضغوط الجماهير، فكل إدارة لها دورها وقراراتها داخل النادي".

