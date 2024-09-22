نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير بايرن ميونخ يوضح مصير مولر ونوير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن موقف ثنائي فريق بايرن ميونخ خلال الفترة القادمة، حيث لا يزال مستقبل الثنائي توماس مولر ومانويل نوير في بايرن ميونخ محل نقاش.

مستقبل مولر ونوير في بايرن ميونخ

تحدث كريستوف فرويند، المدير الرياضي للنادي، عن الوضع الحالي للثنائي، مؤكدًا على التواصل الجيد معهما وأدائهما المتميز.

قال فرويند: "نوير ومولر يمثلان وجهين بارزين في تاريخ النادي، ونحن نتابعهما عن كثب. حالتهما البدنية رائعة، ونحن نقدر وجودهما معنا".

وأضاف: "سنجري محادثات هادئة معهما خلال الأسابيع والأشهر المقبلة حول مستقبلهما وما يخططان له، بالإضافة إلى ما يهدف إليه النادي".

من المقرر أن تنتهي عقود مولر ونوير في يونيو 2025، ويُذكر أن مولر حصل مؤخرًا على جائزة أفضل لاعب في فريقه لشهر أغسطس بتصويت الجماهير، متفوقًا على جمال موسيالا ومانويل نوير.