انت الأن تتابع خبر «مش هتعملي مكياج تاني..!!» اسهل طريقة لتوريد الشفايف والخدود بوصفة البنجر هيبقى وزي الورد الاحمر في خمس دقائق فقط.. خليكي ملكه جمال دايما..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من المعروف أن البنجر ليس فقط مفيدًا في تحضير الأطباق الصحية، بل يمكن أن يكون له أيضا فوائد جمالية مذهلة! إذا كنتِ تبحثين عن طريقة طبيعية وآمنة للحصول على لون طبيعي وجميل للشفايف والخدود دون الحاجة إلى شراء مستحضرات تجميل مكلفة، فالبنجر هو الحل المثالي في هذا المقال، سنكشف لكِ عن أسهل وأسرع طريقة لاستخدام البنجر لتوريد الشفايف والخدود في أقل من 5 دقائق!

طريقة تحضير وتطبيق البنجر لتوريد الشفايف والخدود

المكونات:

قطعة صغيرة من البنجر (يمكنكِ الحصول عليها من السوق بسهولة).

قطعة قطن أو فرشاة صغيرة (اختياري).

كريم مرطب أو زيت جوز الهند (اختياري).

الخطوات