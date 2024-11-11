انت الأن تتابع خبر «مش هتعملي مكياج تاني..!!» اسهل طريقة لتوريد الشفايف والخدود بوصفة البنجر هيبقى وزي الورد الاحمر في خمس دقائق فقط.. خليكي ملكه جمال دايما..!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - من المعروف أن البنجر ليس فقط مفيدًا في تحضير الأطباق الصحية، بل يمكن أن يكون له أيضا فوائد جمالية مذهلة! إذا كنتِ تبحثين عن طريقة طبيعية وآمنة للحصول على لون طبيعي وجميل للشفايف والخدود دون الحاجة إلى شراء مستحضرات تجميل مكلفة، فالبنجر هو الحل المثالي في هذا المقال، سنكشف لكِ عن أسهل وأسرع طريقة لاستخدام البنجر لتوريد الشفايف والخدود في أقل من 5 دقائق!
طريقة تحضير وتطبيق البنجر لتوريد الشفايف والخدود
المكونات:
- قطعة صغيرة من البنجر (يمكنكِ الحصول عليها من السوق بسهولة).
- قطعة قطن أو فرشاة صغيرة (اختياري).
- كريم مرطب أو زيت جوز الهند (اختياري).
الخطوات
- اغسلي قطعة البنجر جيدًا لإزالة أي أتربة أو شوائب، ثم قومي بتقشيرها باستخدام سكين حاد.
- قطعي البنجر إلى شرائح صغيرة أو قومي ببشره للحصول على عصير طازج
- باستخدام محضرة الطعام أو العصارة، اعصري البنجر للحصول على سائل غني بلونه الأحمر.
- إذا لم تتوفر لديك عصارة، يمكنكِ ببساطة استخدام قطعة قطنية لامتصاص العصير من شرائح البنجر مباشرة.
- باستخدام قطعة قطن أو إصبعكِ، قومي بتوزيع العصير على الشفايف برفق.
- يمكن ترك العصير عليها لمدة دقيقة للحصول على اللون المطلوب، ثم امسحيه برفق.
- قومي بتوزيع العصير باستخدام قطعة قطن أو فرشاة صغيرة على خدودكِ بحركات دائرية.
- ستحصلين على توهج طبيعي ومظهراً وردي طبيعي في ثوانٍ.
- إذا شعرتِ بأن الشفايف أو الخدود جافة بعد استخدام العصير، يمكنكِ ترطيبهما باستخدام كريم مرطب أو زيت جوز الهند لترطيب البشرة وإضافة لمسة من النعومة.