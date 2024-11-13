إنجلترا تشهد طفرة في مكافحة التدخين بأقراص جديدة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 04:58 مساءً - أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا عن طرح أقراص جديدة واعدة لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن هذه العادة الضارة. وتأمل السلطات الصحية أن تساهم هذه الأقراص في إنقاذ آلاف الأرواح وتقليل الأعباء الصحية والاقتصادية الناجمة عن التدخين.

آلية عمل الأقراص:

تعمل هذه الأقراص على تقليل الرغبة الشديدة في التدخين وتخفيف أعراض الانسحاب، مما يسهل على المدخنين التغلب على الإدمان. كما أنها تعمل على حجب تأثيرات النيكوتين على الدماغ، مما يقلل من المتعة المرتبطة بالتدخين.

فوائد الأقراص:

زيادة فرص الإقلاع عن التدخين: تشير الدراسات إلى أن هذه الأقراص تزيد بشكل كبير من فرص نجاح برامج الإقلاع عن التدخين.

تقليل مخاطر الأمراض: تساعد هذه الأقراص على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والرئة والسرطان المرتبطة بالتدخين.

تحسين الصحة العامة: تساهم هذه الأقراص في تحسين الصحة العامة وتقليل الأعباء على النظام الصحي.

آراء الخبراء:

أكدت الرئيسة التنفيذية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا أن هذه الأقراص تمثل خطوة مهمة في مكافحة التدخين، وأنها ستساهم في إنقاذ آلاف الأرواح. كما أشاد خبراء الصحة العامة بهذه الخطوة، واعتبروها نقلة نوعية في مجال مكافحة التدخين.

التحديات المستقبلية:

على الرغم من الفوائد الكبيرة لهذه الأقراص، إلا أنها تواجه بعض التحديات، مثل:

التكلفة: قد تكون تكلفة هذه الأقراص مرتفعة بالنسبة لبعض الأشخاص، مما قد يحد من وصولها إلى جميع الفئات.

الآثار الجانبية: قد تسبب هذه الأقراص بعض الآثار الجانبية الخفيفة، مثل الغثيان والصداع.