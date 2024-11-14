جوائز “جلوب سوكر” .. قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 نوفمبر 2024 11:35 صباحاً - أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز “جلوب سوكر” عن اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024.

وتواجد 7 لاعبين من ريال مدريد ضمن قائمة المرشحين، وهم: مبابي، فينيسيوس جونيور، بيلينجهام، رودريجو، كارفاخال، فيدي فالفيردي، وتوني كروس.

وضمت القائمة أيضاً كلاً من رودري، فيل فودين، وهالاند من فريق مانشستر سيتي، وتواجد من فريق برشلونة كلاً من لامين يامال، داني يامال، وليفاندوفسكي.

ويتواجد محمد صلاح (نجم ليفربول)، وكريستيانو رونالدو (قائد النصر السعودي)، وليونيل ميسي (نجم إنتر ميامي) ضمن قائمة المرشحين أيضاً.

وجاءت باقي القائمة على النحو التالي:

نيكولو باريلا (إنتر ميلان)، هاكان تشالهانجولو (إنتر ميلان)، أرتيم دوفبيك (روما)، جريزمان (أتلتيكو مدريد)، أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن)، فيكتور جيوكيريس (سبورتنج لشبونة)، هاري كين (بايرن ميونخ)، لوكمان (أتالانتا)، إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا).

لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، كول بالمر (تشيلسي)، بوكايو ساكا (آرسنال)، ويليام ساليبا (آرسنال)، فيتينيا (باريس سان جيرمان)، نيكو ويليامز (أتلتيك بيلباو)، فلوريان فريتز (باير ليفركوزن)، جرانيت تشاكا (باير ليفركوزن).

ويقام حفل توزيع الجوائز يوم 27 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في مدينة دبي الإماراتية.

جدير بالذكر، أن مهاجم مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند، حقق جائزة أفضل لاعب لعام 2023 المقدمة من “جلوب سوكر”.