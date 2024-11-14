انطباعك الأول يدوم: كيف تكشف تصرفاتك في الأسبوع الأول عن شخصيتك المهنية

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 نوفمبر 2024 11:35 صباحاً - متابعة بتول ضوا

الانطباع الأول يترك أثراً لا يُمحى، وخاصة في بيئة العمل. ففي الأسبوع الأول من انضمامك إلى فريق جديد، تكون كل عين عليك وكل تصرف تقوم به يخضع للتدقيق. لذلك، فإن الطريقة التي تتفاعل بها مع زملائك، وكيفية تعاملك مع المهام الموكلة إليك، وكيفية تفاعلك مع بيئة العمل الجديدة، كلها عوامل تلعب دوراً حاسماً في تشكيل انطباع أولي عن شخصيتك المهنية.

الحماس والاندماج: هل تبدو متحمسًا للانضمام للفريق والتعلم من الزملاء؟ هل تسعى بنشاط للتعرف على الجميع وبناء علاقات إيجابية؟ هذا الانفتاح والحماس يعكس شخصيتك الاجتماعية ويساعدك على الاندماج بسرعة في الفريق.

الدقة والالتزام: هل تهتم بتسليم المهام الموكلة إليك في الوقت المحدد وبأعلى جودة ممكنة؟ هل تظهر اهتمامًا بالتفاصيل وتحرص على إنجاز الأمور بشكل صحيح؟ هذه التصرفات تعكس مدى جديتك ومسؤوليتك.

مهارات التواصل: هل تستطيع التعبير عن أفكارك بوضوح وفعالية؟ هل تستمع لآراء الآخرين باهتمام؟ هل تسأل الأسئلة المناسبة؟ مهارات التواصل الجيدة تساعدك على بناء علاقات قوية مع زملائك ومديرك.

القدرة على التعلم: هل تبدي رغبة في التعلم واكتساب مهارات جديدة؟ هل تسأل الأسئلة الصحيحة وتستفيد من خبرة الزملاء؟ هذه العلامة تدل على رغبتك في التطور والنمو المهني.

الاحترافية: هل تظهر الاحترام لزملائك ومديرك؟ هل تتبع قواعد الشركة وتلتزم بالزي الرسمي؟ الاحترافية في التعامل هي مفتاح لبناء سمعة جيدة في العمل.

القدرة على العمل ضمن فريق: هل تستطيع التعاون مع الآخرين لتحقيق الأهداف المشتركة؟ هل تساهم في خلق جو إيجابي في الفريق؟ العمل الجماعي هو أحد أهم المهارات المطلوبة في بيئة العمل الحديثة.

بناء الثقة: الانطباع الأول الإيجابي يبني الثقة بينك وبين زملائك ومديرك، مما يسهل عليكِ التعاون معهم وتحقيق النجاح.

فرص التطور: إذا تركت انطباعًا جيدًا، فستحصل على المزيد من الفرص للتطوير والتقدم في حياتك المهنية.

تجنب المشاكل: الانطباع السيئ قد يؤدي إلى سوء الفهم والمشاكل في العمل، لذلك من المهم أن تبدأ قدمًا على الطريق الصحيح.

استعد جيدًا للمقابلة: قم ببحث جيد عن الشركة والثقافة السائدة فيها.

كن واثقًا من نفسك: أظهر ثقتك بقدراتك ومهاراتك.

ابتسم وكن ودودًا: الابتسامة تفتح الأبواب وتجعل الناس يشعرون بالراحة في وجودك.

كن مستمعًا جيدًا: استمع لآراء الآخرين باهتمام وشاركهم أفكارك.

كن منظمًا: حافظ على مكتبك منظمًا ورتب مهامك بشكل جيد.

تابع الأخبار: كن على اطلاع بأخبار الشركة والصناعة التي تعمل بها.

ختامًا، الأسبوع الأول في أي عمل هو فرصة ذهبية لبناء سمعة جيدة لنفسك. باتباع هذه النصائح، يمكنك ترك انطباع أول إيجابي يدفع بك نحو النجاحفي حياتك المهنية.