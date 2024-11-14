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أحمد جودة - القاهرة - تقام غدا الجمعه منافسات الجولة السادسة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثاني ' ب '، وتسعى العديد من الفرق على حجز بطاقة الصعود لإسعاد جماهيرها.

مواجهات نارية للتعدين والأقصر بالجولة 6 بالمجموعة الأولى بالصعيد

حيث يستضيف مركز شباب سوهاج نظيره نادى قوص، ويحتل مركز شباب سوهاج المركز السابع برصيد 5 نقاط فيما يحتل فوق المركز التاسع برصيد 4 نقاط.

ويستضيف شبان قنا نظيره طهطا بملعبه بقنا، ويحتل الشبان المركز السادس برصيد 5 نقاط فيما يحتل طهطا المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

ويستضيف مكادى نظيره كيما اسوان بملعب استاد خالد بشارة، ويحتل مكادى المركز الثامن برصيد 4 نقاط فيما يحتل كيما اسوان المركز العاشر برصيد 3 نقاط.



ويستضيف المدينة المنورة نظيره النصر للتعدين بملعب نادى الأقصر، ويحتل المدينة المنورة المركز الرابع برصيد 9 نقاط فيما يحتل التعدين المركز الثانى برصيد 11 نقاط.

ويستضيف الالمونيوم نظيره الأقصر بملعب استاد الالمونيوم بنجع حمادي، ويحتل الالمونيوم المركز الثالث برصيد 9 نقاط فيما يحتل الاقصر المركز الأول برصيد 11 نقطة.

جدول ترتيب المجموعة:

1 - الأقصر 11 نقطة.

2 - النصر للتعدين 11 نقطة.

3 - الالمونيوم 9 نقاط.

4 - المدينة المنورة 9 نقاط.

5 - طهطا 7 نقاط.

6 - شبان قنا 5 نقاط.

7 - مركز شباب سوهاج 5 نقاط.

8 - مكادى 4 نقاط.

9 - قوص 4 نقاط.

10 - كيما اسوان 3 نقاط.