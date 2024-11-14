عاجل.. تشكيل إيطاليا الرسمي لمواجهة بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بلجيكا في المباراة التي ستقام مساء اليوم الخميس على ملعب "الملك بودوان"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة إيطاليا وبلجيكا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل إيطاليا الرسمي لمواجهة بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أليساندرو باستوني، أليساندرو بونجيورنو، فيديريكو ديماركو.

خط الوسط: أندريا كامبياسو، دافيد فراتيسي، نيكولو روفيلا، ساندرو تونالي.

خط الهجوم: ماتيو ريتيجي، نيكولو باريلا.

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا ضد بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

تذاع مباراة إيطاليا ضد بلجيكا مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.