بيلينجهام يقود تشكيل إنجلترا لمواجهة اليونان في دوري الأمم الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي المنتخب الإنجليزي ضد نظيره المنتخب اليوناني،مساء اليوم الخميس، ضمن مواجهات المجموعة الثانية في التصنيف الثاني، للجولة الخامسة من مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية نسخة.



ويتواجد منتخب انجلترا في الوصافة برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد المنتخب اليونان حاليًا صدارة جدول ترتيب صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة.



وقد اجتمع المنتخبين في عشر لقاءات، واستطاع منتخب إنجلترا تحقيق الفوز في 7 لقاءات في مقابل انتصار وحيد لصالح اليونان في الوقت الذي تعادل فيه الفريقين في مباراتين فقط.



وجاء تشكيل إنجلترا كالتالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل والكر، مارك جويهي، إيزري كونسا، ريكو لويس.

خط الوسط: كورتيس جونز، كونور كالاجر، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: نوني مادويكي، أنتوني جوردون، أولي واتكينز.