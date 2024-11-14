أنباء سارة داخل ريال مدريد بشأن دافيد ألابا

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 نوفمبر 2024 11:35 صباحاً - كشف تقرير صحفي، عن آخر مستجدات إصابة المدافع النمساوي، دافيد ألابا، لاعب ريال مدريد.

وكان ألابا تعرض لقطع في الرباط الصليبي في ديسمبر/كانون الأول 2023، ولكن عملية تعافيه شهدت انتكاسة في مايو/آيار الماضي، حيث خضع حينها لعملية جراحية جديدة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ألابا لديه شعور جيد بشأن ركبته المصابة، مما يسمح له بتحقيق تقدم في عملية التعافي.

وأشارت الصحيفة: “يبدو الآن أن الأمر لا يتطلب سوى استكمال التدريبات التأهيلية قبل أن يحصل على الإذن الطبي للعودة إلى التمارين الجماعية”.

وأفادت الصحيفة، بأن الموعد المتوقع لعودة اللاعب للمشاركة في مباريات فريقه سيكون في ديسمبر/كانون الأول المقبل..

وتمثل عودة ألابا أنباء سارة للميرنجي، في ظل النقص الدفاعي الكبير الذي يعاني منه بسبب الإصابات، والتي كان آخرها إصابة إيدير ميليتاو.